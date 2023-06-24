وزير التموين المصري: بلادنا في مأمن غذائي تام!

أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي أن مصر في مأمن تام من تواجد السلع الغذائية والتموينية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال علي المصيلحي إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 6 أشهر، بالإضافة لاحتياطي الزيوت النباتية الذي وصل إلى 4 أشهر، موضحا أن مصر اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، وأن احتياطيات مصر الاستراتيجية من الأرز تكفي 3.3 أشهر.

وبخصوص سعر الخراف الحية، بين المصيلحي أن سعر الخراف الحية يبلغ 170 جنيها للكيلوغرام القائم داخل مجمعات التموين، لافتا إلى أن سعر منتجات اللحوم الطازجة السودانية 195 جنيها للكيلو، وأن سعر اللحوم المجمدة البرازيلية والهندية يصل إلى 160 جنيها للكيلوغرام، وسعر اللحوم البلدي 370 جنيها في منافذ وزارة التموين.

وأفاد بأن هناك ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى.

كما لفت وزير التموين المصري إلى أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس جاء ذلك لكاميرا برنامج على مسؤوليتي، عقب وضع حجر الأساس لمجموعة من المشروعات اللوجستية بكفر الشيخ.

المصدر: "القاهرة 24"