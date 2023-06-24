مصر.. أزهري يرد على أستاذ فقه بجواز الأضحية بالطيور والفراخ والبط

علق الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على رأي الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بالطيور.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح الشيخ إبراهيم رضا أن رأي سعد الهلالي بمثابة إعلان حرب على فقراء الأمة، لأنه أغفل أن للأضحية جانب اجتماعي له بالغ الأهمية،مضيفا: "النبي محمد قال..أغنوهم -الفقراء- عن السؤال في هذا اليوم..إزاي يبقى ده عيد!"

وأردف رضا: "النبي ضحى بكبشين أملحين أقرنين، مفيش حاجة اسمها هتدبح فرخة ولا بطة.. الرأي هينسحب على الحجاج، يبقى السنة الجاية هتدبح أرانب على صعيد عرفات، عشان ناخد بعض الآراء الشاذة ونعممها ونعملها دين، ونقول إن ده تجددي في الفكر، ده هزل".

وأكمل العالم الأزهري: "الخطير هو مش إنك هتدبح طيور بس..الخطير كمان إنه يقولك إنك مش مطالب توزع لحم من الأضحية..طب خلاص السنة الجاية الحجاج ما يدبحوش الهدي ويوزعوا استاكوزا، لأن اللي هناك ربما مش بيحبوا اللحم".

المصدر: "المصري اليوم"