السيسي يحذر العالم من أزمة الديون

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، من وقوع أزمة ديون كبرى في العالم، مطالبا بقرارات دولية سريعة.

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وأشار السيسي خلال تواجده في باريس على هامش طاولة "طريقة جديدة" المستديرة ضمن القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد إلى أن رؤية مصر في تحقيق نمو أخضر عبر توفير فرص شغل نحو التحول العادل على أنماط إنتاج واستهلاك مستدام تقوم على الأسس العلمية. فالنمو الأخضر ليس بديلا للتنمية المستدامة".

وقال الرئيس المصري إن الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف ليصبح نظاما قادرا على الصمود أمام الأزمات التي لم نكن المسبب الرئيسي لها ولكننا الأكثر تضررا منها، مطالبا بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى.

وشدد السيسي على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6 بالمئة سنويا.

وأوضح: "أطلقنا في عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه".

وأردف السيسي: "لكن لسوء الحظ، أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والأزمة الأوكرانية كان لها تداعيات على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، ومنها ارتفاع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية، وتنامي مشكلة الديوان بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل".

المصدر: RT