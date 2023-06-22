"ابتسامة ومصافحة حارة".. صورة للسيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا في باريس مع إعلان الملء الرابع

صافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، حيث ظهر الرئيس المصري بابتسامة عريضة ومشاعر حارة مع رئيس الحكومة الإثيوبية.

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والتقطت الصورة على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس، رغم إعلان وزير الخارجية الإثيوبي مؤخرا استعداد بلاده للملء الرابع.

ووصل السيسى صباح أمس إلى باريس، للمشاركة فى القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمى الجديد" التي تبدأ اليوم وتستمر يومين.

المصدر: RT