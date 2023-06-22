آخر تطورات المواجهات المسلحة في السودان (فيديو)

شهدت سماء العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم الخميس تحليق طائرة مسيرة تزامنا مع هدوء حذر في معظم جبهات القتال، بعد معارك ليلية ضارية بين الجيش، وقوات الدعم السريع.

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وأفاد مراسلنا بقيام الجيش السوداني بقصف المناطق التي تتمركز فيها الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان بالصواريخ، وأظهرت صور ليلية قصفا مدفعيا قويا من منطقة كرري العسكرية شمالي العاصمة تجاه هذه المواقع.

ولليوم الثاني على التوالي، شهدت بعض مناطق مدينة أم درمان انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي.

واتهم الجيش السوداني، أمس الأربعاء، "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، بمهاجمة قواته في مدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان رغم الهدنة.

وأفاد الجيش في بيان له بأن قواته برئاسة اللواء 54 مشاة في كادوقلي "تعرضت لهجوم غادر من الحركة الشعبية رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين".

وأضاف البيان: "تصدت قواتنا للهجوم وكبدت المتمردين خسائر كبيرة"، مشيرا إلى "سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف قوات الجيش في أعقاب تصديها للهجوم (لم يحدد عددهم)".

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مددت حكومة الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال، اتفاق وقف إطلاق النار بينهما في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما.

تعرضت قواتنا برئاسة اللواء ٥٤ مشاة كادقلي إلى هجوم غادر من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة #السودان ، تصدت قواتنا ببسالة للهجوم وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى. pic.twitter.com/ekOJwWnfSY — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 21, 2023

وينشط قتال الحركة الشعبية في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق، منذ عام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص للمنطقتين.

على صعيد آخر، قالت مصادر سودانية إن الجيش والدعم السريع يبحثان في جدة السعودية هدنة جديدة مطولة متعلقة بعيد الإضحى.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، عن أن الولايات المتحدة والسعودية مستمرتان في التواصل مع الأطراف السودانية بشكل يومي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

المصدر: RT