الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة ويعلن تعرض قواته لهجوم

أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان، اليوم الأربعاء، بخرق قوات الدعم السريع للهدنة السارية، وتعرض القوات برئاسة "اللواء 54 مشاة كادقلي" إلى هجوم.

وقال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة: "تعرضت قواتنا برئاسة اللواء 54 مشاة كادقلي إلى هجوم غادر بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنويا مع حكومة السودان، وتصدت قواتنا ببسالة للهجوم، وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة، واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى".

وأضاف بشأن منطقة الخرطوم المركزية: "واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة العاصمة بعد انتهاء الهدنة التي استغلتها قوات الدعم السريع في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، ونفذت قواتنا عمليات خاصة بأم درمان ودمرت عربات قتالية للعدو وعدد من القتلى والجرحى".

تعرضت قواتنا برئاسة اللواء ٥٤ مشاة كادقلي إلى هجوم غادر من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة #السودان ، تصدت قواتنا ببسالة للهجوم وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى. pic.twitter.com/ekOJwWnfSY — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) June 21, 2023

وأوضح: "حاولت قوات الدعم السريع الهجوم على قواتنا في أم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم، وسحقت قوات الاحتياطي المركزي العدو الذي لاذ بالفرار مخلفا عددا من القتلى، وتم تدمير واستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو في الهجوم الفاشل".

وأردف: "وجهت قواتنا عددا من الضربات الناجحة ضد تحشدات قوات الدعم السريع بعدة مواقع بالعاصمة، تسببت في خسائر كبيرة، كما تواصل قواتنا رصد تحركات ونوايا قوات الدعم السريع مع كامل الجاهزية للتعامل معها بقوة وحسم".

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المصدر: RT