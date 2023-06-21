محمولة على أكتاف زميلاتها.. جنين تشيع جثمان الطفلة سديل

في مشهد يدمي القلوب، حملت زميلات الطفلة سديل نغنغية في المدرسة جثمانها، خلال تشييعها في جنين شمال الضفة الغربية.

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وتوفيت اليوم الأربعاء، الطفلة سديل متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الاثنين الماضي.

ومع وفاة سديل، يرتفع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي للمخيم إلى 7 بالإضافة إلى إصابة قرابة 90 آخرين بينهم 17 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT