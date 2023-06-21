 
مباشر

محمولة على أكتاف زميلاتها.. جنين تشيع جثمان الطفلة سديل

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjog

في مشهد يدمي القلوب، حملت زميلات الطفلة سديل نغنغية في المدرسة جثمانها، خلال تشييعها في جنين شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
ارتفاع عدد قتلى مخيم جنين إلى 6
ارتفاع عدد قتلى مخيم جنين إلى 6

وتوفيت اليوم الأربعاء، الطفلة سديل متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الاثنين الماضي.

ومع وفاة سديل، يرتفع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي للمخيم إلى 7 بالإضافة إلى إصابة قرابة 90 آخرين بينهم 17 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا