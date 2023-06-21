محمولة على أكتاف زميلاتها.. جنين تشيع جثمان الطفلة سديل
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في مشهد يدمي القلوب، حملت زميلات الطفلة سديل نغنغية في المدرسة جثمانها، خلال تشييعها في جنين شمال الضفة الغربية.
وتوفيت اليوم الأربعاء، الطفلة سديل متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين الاثنين الماضي.
ومع وفاة سديل، يرتفع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي للمخيم إلى 7 بالإضافة إلى إصابة قرابة 90 آخرين بينهم 17 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في الجيش الإسرائيلي.
المصدر: RT