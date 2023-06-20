ارتفاع عدد قتلى مخيم جنين إلى 6

توفي فلسطيني اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها أمس خلال الاشتباكات التي دارت في مخيم جنين شمال الضفة الغربية عقب اقتحام القوات الإسرائيلية، ما يرفع عدد القتلى إلى 6.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن "عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين ارتفع إلى 6 شهداء بينهم طفل، فيما أصيب 91 آخرون بينهم 18 بحالة تتراوح بين خطيرة وحرجة، في حين أصيب 7 جنود في جيش الاحتلال".

وكانت قوات إسرائيلية كبيرة تقدر بـ 120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، اقتحمت، فجر الاثنين، مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق خلال جنود إسرائيليون الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، باتجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين، وقالت مصادر عسكرية إن هدف القصف إجلاء الجنود الإسرائيليين المصابين.

كما تمكن المسلحون الفلسطينيون من إعطاب 5 آليات عسكرية إسرائيلية على الأقل عبر كمائن بعبوات ناسفة قدر وزن الواحدة منها 40 كغ.

المصدر: RT+ عرب 48