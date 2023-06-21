"سانا": قوات إسرائيلية تعتدي على أهالي الجولان المحتل (فيديو)

أفادت وكالة "سانا" الأربعاء، بإصابة عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم.

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وبدأ اليوم الأربعاء أهالي الجولان السوري المحتل إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم"، وفق ما أوردت "سانا".

وتجمع المئات في مقام "أبي ذر الغفاري" بمنطقة المرج استعدادا للتوجه نحو منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة رفضا لمخطط الاحتلال إقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.

وقالت "سانا" إن القوات الإسرائيلية استقدمت تعزيزات كبيرة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها.

ولفتت سانا إلى إصابة العشرات من أبناء الجولان المحتل في منطقة الحفاير بينهم إصابات خطيرة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 10 شبان ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأفادت مراسلتنا بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشيخ سلمان فارس شمس وعدد من المشايخ والشباب المشاركين في التحرك.

وكانت وزارة الخارجية السورية أشادت في بيان أمس، بصمود السوريين القاطنين في الجولان، مؤكدة اعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف، كما أدانت اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين هناك.

وأكدت الخارجية السورية أن "دمشق تفخر وتعتز بموقف أهالي الجولان المشرف وبنضالهم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

المصدر: سانا