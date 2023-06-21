المغرب.. مصير مجهول لـ51 مهاجرا غير شرعي من العطاوية والأهالي يناشدون السلطات

أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية يوم الثلاثاء بفقدان 51 مهاجرا غير شرعي (حراقة) ينحدرون من منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة ضمن جهة مراكش.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن المهاجرين غير الشرعيين أبحروا منذ 10 أيام على متن قارب من مدينة أغادير في اتجاه جزر الكناري.

وصرحت نفس المصادر بأن أسر المفقودين في حالة صدمة منذ أسبوع، عقب انقطاع أخبار أبنائهم، حيث أكدت الصحيفة أن العائلات تواصلت مع خفر السواحل بجزر الكناري، الذين أكدوا من جهتهم عدم العثور على أي قارب في عرض البحر.

وناشد أهالي الشباب المفقودين خفر السواحل المغربية بالقيام بجولات ودوريات بحرية بحثا عن القارب لمعرفة المصير المجهول لأبنائهم.

المصدر: صحيفة "هسبريس" المغربية