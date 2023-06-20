مصر.. حبس معيد بكلية الطب تعدى على طبيب بمسدس داخل مستشفى طنطا الجامعي

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم أول طنطا في مصر حبس معيد بكلية طب طنطا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي بالضرب على أستاذ بقسم القلب بالمستشفى التعليمي.

وشهد المستشفى التعليمي عملية اعتداء بالضرب نفذها معيد بقسم التشريح بكلية الطب على أستاذ قلب، أثناء مباشرة عمله ومتابعته للحالة الصحية للمرضى داخل أحد العنابر بالطابق الرابع من المستشفى، حيث أسفر الحادث عن إصابة المجني عليه بجرح بالرأس وجرى نقله إلى العناية المركزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي بخصوص اعتداء معيد يدعى "أحمد س.ع" بالضرب بسلاح ناري، على عبد "الهادي .ط"، وهو أستاذ متفرغ بقسم القلب والصدر، داخل أحد عنابر المرضى بالمستشفى التعليمي.

وعلى الفور تمكن الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته مسدس و13 طلقة نارية، حيث تبين أن المجني عليه تفاجأ بالمتهم وهو يتربص به عند مباشرته لعمله، ليتعدى عليه بالضرب من الخلف بواسطة مسدس، ما أسفر عن إصابته (الطبيب) بجرح صليبي بالرأس.

وحرر محضر بالواقعة، حيث تولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، فضلا عن سؤال شهود العيان والتحفظ على سلاح الجريمة.

واتضح أن الواقعة كانت نتيجة خلافات بين الطرفين، حيث كتب المجني عليه مذكرة ضد المتهم لنقله إلى قسم التشريح مما دفع بالأخير للانتقام منه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري