إعلان ولادة حزب سياسي جديد في مصر

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر اليوم قرار لجنة الأحزاب السياسية بشأن الموافقة على تأسيس حزب "شعب مصر".

وتضمن القرار الصادر أن "اللجنة (قررت) قبول الإخطار المقدم من أشرف محمد أنور المقدم، وعادل عبد العظيم محمد إبراهيم أيوب، وعبد الهادي محمد مختار، وكلاء المؤسسين بتأسيس حزب شعب مصر وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال عشرة أيام من اليوم".

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المصدر: القاهرة 24