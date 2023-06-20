مصر.. السيسي يصدر قرارا بتعيين وليد حمزة رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا باستكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وصدر القرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي جاء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يرجح أن تكون في فبراير.

وشمل قرار الرئيس المصري الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم: "تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة الأولى من القرار الصادر على أن يُستكمل تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعيين بطريق الندب للمستشار وليد حسن سيد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة".

وضمت اللجنة أيضا حسب القرار، المستشار مراد فکري هابیل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بالمجلس.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية