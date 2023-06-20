إسرائيل تستشيط غضبا من المصريين (فيديو)

نشر التلفزيون الإسرائيلي تقريرا مصورا يهاجم فيه المصريين بقوة بعد تحويل الجندي المصري محمد صلاح الذي شن عملية الحدود الأخيرة وقتل فيها 3 جنود إسرائليين لبطل شعبي بالشارع المصري.

وقال موقع "هيدابروت" الإخباري الإسرائيلي إن "الإرهابي" – حسب قوله - الذي نفذ الهجوم على الحدود المصرية أصبح بطلا في الشارع المصري.

وأضاف الموقع العبري أن الهجوم على الحدود المصرية، والذي سقط فيه جنود الجيش الإسرائيلي الثلاثة ، يكشف من جديد مدى برودة السلام مع إسرائيل وعدم شعبيته في الشارع المصري.

وكانت قد نشرت القناة الإسرائيلية الـ13 تقريرا مصورا شنت فيه هجوما حادا على مصر بسبب التعاطف الشديد الذي ظهر مع الجندي المصري محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين.

وقالت القناة إن السلام بين إسرائيل ومصر في نظر الشعب المصري هو سلام غير محبوب وغير مرغوب فيه.

وأضافت القناة أنه على الرغم من أن الحدود بين إسرائيل ومصر تُعرف بأنها "حدود سلمية"، إلا أن تعبيرات التعاطف العديدة في مصر مع والجندي المصري الذي أصبح "بطلا" في الشارع المصري، قد ازدادت منذ الهجوم الذي وقع قبل نحو أسبوعين وقتل فيه ثلاثة جنود من الجيش الإسرائيلي.

ولفتت القناة إلى أنه رغم الإشادة الواسعة التي ظهرت في بعض القنوات التلفزيونية المصرية، إلا أنه سمعت بعض أصوات معارضي الهجوم في مصر من أجل تهدئة الأجواء المتوترة بين الدولتين.

وبثت القناة مقتطفات لرئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، وهو يشيد ببطولة الجندي المصري محمد صلاح ويتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقتله إذا استطاع ذلك، وكذلك تصريحات للواء السابق بالجيش المصري، سمير فرج، وهو يشيد بالعملية.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي