الكويت.. تزكية النائب أحمد عبدالعزيز السعدون لرئاسة مجلس الأمة (صورة)

زكى مجلس الأمة الكويتي، النائب أحمد عبدالعزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر، وانتخب النائب محمد براك المطير نائبا له.

عاجل / مجلس الأمة يزكي أحمد السعدون رئيساً لمجلس الأمة 2023 في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الـ 17 بعد انسحاب النائب داود معرفي من الترشح. pic.twitter.com/NBnOESTdVP — المجلس (@Almajlliss) June 20, 2023

وقال السعدون بعد فوزه بالرئاسة: "لست أفضل الموجودين من النواب .. ولا أحسنهم".

وزكى مجلس الأمة النائب مبارك الطشة أمينا للسر، كما زكىي النائب محمد هادي الحويلة مراقبا للمجلس.

وترشح النائب داوود معرفي لرئاسة مجلس الأمة أمام أحمد السعدون، ثم أعلن انسحابه ليفوز أحمد السعدون برئاسة مجلس الأمة.

وغادرت الحكومة قاعة عبدالله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

وزكى مجلس الأمة، النواب أسامة الشاهين ومهند الساير وعبدالكريم الكندري وعبدالعزبز الصقعبي وجنان بوشهري ومبارك الطشة وجراح الفوزان لعضوية اللجنة التشريعية.

المصدر: "القبس"