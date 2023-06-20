ولي عهد الكويت يفتتح الدورة الجديدة لمجلس الأمة (فيديو)

قال ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن أمام البلد مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح لأجل الكويت.

وفي كلمة له خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة، قال إن "الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته، واستجاب لتصحيح المسار، وبعد أن عدنا للأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا لهدف واحد"، مؤكدا أن "شعبنا شريك أساسي في بناء الوطن".

فيديو / نائب الأمير سمو ولي العهد يلقي الخطاب السامي: بعد أن قال الشعب صدق كلمته وأثبت وفاءه لقيادته، واستجاب لتصحيح المسار، وبعد أن عدنا للأمة، نلتقي اليوم لنؤكد أننا نعمل سويا لهدف واحد. pic.twitter.com/7DUbEDy1Vr — المجلس (@Almajlliss) June 20, 2023

ولفت إلى "أننا نتطلع لممارسات ديمقراطية تساهم في تحقيق النهضة لبلادنا"، مشددا على أنه "لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات، يجب التركيز على تعزيز دور مجلس الأمة الرقابي".

وأشار إلى أنه "يجب التركيز على تعزيز الدور الرقابي لمجلس الأمة"، لافتا إلى أنه "أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت".

سمو نائب الأمير للنواب: راعوا بتقديم اقتراحاتكم التي تعود بالنفع إلى البلاد والعباد والحفاظ على ثروات الوطن. pic.twitter.com/kYKaBwufDs — المجلس (@Almajlliss) June 20, 2023

ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى "تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود"، وتوجه إليهم قائلا: "عليكم الارتقاء بالممارسة الديموقراطية، وإعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد".

المصدر: "المجلس"