الجيش الإسرائيلي يعتدي على محتجين في الجولان المحتل

أصيب العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء شنته قوات الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجهم لمنع بناء وحدات توليد الكهرباء عبر توربينات هوائية بأراضيهم.

وحسب المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري.

وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

المئات من أبناء #الجولان_السوري المحتل يتوجهون لمنطقة #الحفاير شرقي قرية مسعدة وقوات #الاحتلال تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

أهلنا في الجولان المحتل: سنواجه محاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضينا الزراعية ونرفض بشكل قاطع إقامة التوربينات عليها#سورية#الجولان_السوري_المحتل 🇸🇾 pic.twitter.com/MsVAxq6JjJ — Yara Anbeea🇸🇾🇵🇸𓂆 (@YaraAnbeea) June 20, 2023

المصدر: وسائل إعلامية سورية