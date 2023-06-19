محمد بن سلمان يشارك في حفل استقبال ترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" (صور)

شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بباريس، في الحفل الرسمي لاستقبال المملكة لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030".

وأقامت الهيئة الملكية لمدينة الرياض حفلا لمندوبي 179 دولة، من أعضاء المكتب الدولي للمعارض، وهي المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

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ويشكل معرض الرياض "إكسبو 2030" فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

ويقام هذا الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة معرض الرياض "إكسبو 2030"، حيث يهدف إلى التعريف بجاهزية العاصمة وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدا للتصويت من أجل اختيار المدينة المستضيفة لهذا الحدث في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، الذي سيعقد في شهر نوفمبر 2023، في حين يحظى الملف بدعم القيادة في المملكة، وعمل مشترك بين الجهات الحكومية كافة، بالإضافة إلى دعم المجتمع السعودي.

وتتنافس الرياض مع بوسان الكورية وروما الإيطالية لاستضافة "إكسبو 2030" وهو العام الذي سيتزامن مع تتويج جهود "رؤية السعودية 2030".

واقترحت الرياض موعد الفاتح من أكتوبر 2030، لـ"إكسبو 2030" ليستمر إلى نهاية مارس 2031، وهي الفترة التي ستتزامن مع عيد الميلاد ورأس السنة الصينية وشهر رمضان المبارك والذكرى المئوية لتأسيس المكتب الدولي للمعارض الذي يشرف على معارض الإكسبو.

وسيقام "إكسبو الرياض" على مساحة 6 ملايين متر مربع، في موقع يبعد خمس دقائق عن مطار الملك خالد الدولي، كما سيكون التصميم بمثابة مدينة مستقبلية حول وادٍ قديم، بما يعكس "رؤية المملكة" لريادة مستقبل مستدام للمدن.

ويتزامن "الرياض إكسبو" مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ما سيجعل منه فرصة لدراسة أثر نتائج هذه الخطة على تحقيق الأهداف العالمية على مدى العقدين القادمين.

المصدر: عكاظ