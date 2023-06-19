خبير إستراتيجي مصري: المؤشرات على الأرض تنبئ بفشل عسكري غير مسبوق لأوكرانيا

قال اللواء محمد الغباشي، الخبير الإستراتيجي المصري والمشرف على مركز آفاق" للدراسات، إن أوكرانيا تهاجم من 5 محاور قتالية، وكل المؤشرات على الأرض تنبئ بفشل عسكري غير مسبوق.

وأضاف الخبير المصري في تصريح لـRT اليوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكى اعترف مؤخرا بأنه بدأ فعلا الهجوم المضاد، على الرغم من الاخفاقات المتوالية التي منيت بها قوات نظام كييف في هذا الهجوم، ما ينبئ بفشل إستراتيجي وعسكري كبير.

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وأفاد المتحدث بأن محور زابوروجيه له أهميته لوجود المفاعل النووي به، حيث أشار إلى أن هناك أولوية قصوى للحفاظ عليه وتأمينه لأنه قد يسبب ضررا بالغا على المنطقة في حال إصابته بشكل مباشر، كما ستواجه كامل المنطقة حزمة مشاكل في حال وقوع أي أضرار بالمفاعل.

وأردف قائلا: "النقطة الثانية التي أود أن أؤكدها هي أن هناك تقارير تحدثت عن أن الهجوم كان على محورين في زابوروجيه، محور كان فيه وحدات من المشاة المدعمة بسرية دبابات وتم تدمير دبابتين للقوات الأوكرانية والقضاء على عدد كبير من جنود المشاة، وانسحبت هذه القوة المهاجمة وارتدت إلى مواقعها ولم تحرز أي تقدم، أما في المحور الثاني فقد كانت هناك قوى كبيرة جدا تتشكل من الجيش الأوكراني والحرس الوطني مع كتيبة دبابات، ومنيت كييف فيه بخسارة كبيرة تصل إلى 25 دبابة تم تدميرها".

وتابع قائلا: "نخلص هنا أن روسيا تستخدم أسلحة وقصفا مدفعيا شديدا، يوجه إلى القوات الأوكرانية المهاجمة إلى جانب هجمات من الطيران الروسي وخاصة "سوخوي 25" التي تمثل الرعب والقوة التدميرية الحقيقية والنيرانية العالية للجيش الروسي فى محور زابوروجيه، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيرة التي قامت خلال الأسبوع الماضي بتدمير أيقونة حلف الناتو، الدبابة الألمانية "ليوبارد"، وأيضا دبابة أمريكية مدرعة "برادلي"، ومدفع "هاوتزر" من العيار الكبير الذي الذي تم تدميره أيضا بمسيرة".

RT - القاهرة - ناصر حاتم