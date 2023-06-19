السوداني: الحكومة العراقية ماضية في التهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

أكد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مضي حكومته في التهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وأكد المضي في ملف التهيئة للانتخابات، وقد شرعت الحكومة في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك".

وأضاف أن "العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم".

وأشار البيان نقلا عن السوداني إلى أن "الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية".

ونقل البيان عن بلاسخارت قولها إن "الجهود الحكومية في معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات، تأخذ بعين الاهتمام الحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي".

المصدر: RT