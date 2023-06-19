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السعودية.. 25 سنة سجنا لمتهم بتهريب المخدرات وبراءة شريكين مشتبهين له

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السعودية.. 25 سنة سجنا لمتهم بتهريب المخدرات وبراءة شريكين مشتبهين له
Gettyimages.ru
السعودية
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أصدرت محكمة الاستئناف في تبوك بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، قرارا بمعاقبة سعودي متهم بتهريب كمية كبيرة من المخدرات بـ25 سنة سجنا.

وقضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 25 عاما، ومنعه من السفر لمدة 25 عاما أخرى بعد انتهاء فترة عقوبته، كما فرضت عليه غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال.

وتمت أيضا مصادرة وسائل الاتصال الخاصة بالمحكوم عليه، وإلغاء الشريحة الهاتفية المستخدمة في عملية التهريب.

من جهة أخرى، برأت نفس المحكمة امرأة سعودية ومقيما، اتهما بجلب المواد المخدرة التي حاول المحكوم عليه الأول تهريبها لعدم كفاية الأدلة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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