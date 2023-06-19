الخرطوم ترفض دعوة كينيا لعقد اجتماع لوزراء خارجية الآلية الرباعية

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن عدم ترحيبها بالدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا، لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقالت الخارجية في بيان إن "حكومة السودان لا ترحب وتعترض على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية ، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها".

واعتبرت أن "التسرع الذي تبديه الحكومة الكينية في معالجة هذا الملف والتصريحات التي تصدر من مسؤوليها، والتي تشير إلى استرشادها بالمبادرات الدولية لا يخدم مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية"، مؤكدة "رفض حكومة السودان القاطع لاختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بأنه قتال بين جنرالين. وفي ذلك تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها".

ورأت أن "تعاطي الحكومة الكينية مع ملف الوساطة بهذه الطريقة يتنافى مع المبادئ الأساسية للايغاد والمتمثلة في احترام سيادة الدول".

المصدر: RT