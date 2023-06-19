العثور على جثة مخرج سينمائي عراقي بعد اختفائه ستة أيام

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مخرج سينمائي عراقي بعد اختفائه ستة أيام.

وذكر مراسلنا، أن المخرج لؤي فاضل فقد منذ ستة أيام في العاصمة بغداد بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.

وأضاف، أن جثة فاضل عثر عليها في الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد.

صديقنا المخرج السينمائي (لؤي فاضل) مفقود منذ ٦ ايام !!

بتاريخ 6/13 كانت اخر مشاهدة له ساعة 10.50 صباحاً وهو خارج من باب كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية ببغداد.

عائلته ورفاقه ينتظرون اخباره بصبر وقلق، نتضرع الى الله ان يعيده لأهله بطمأنينه وسلام. pic.twitter.com/1ZmJWwAxTS — حامد السيد (الساعدي) (@hamidalsaedi) June 18, 2023

بعد فقدانه منذ قرابة الأسبوع

عائلة المخرج السينمائي لؤي فاضل تعثر على جثـ.ـتــه في دائرة الطب العدلي ببغداد ضمن جثـ.ـث مجهولة الهوية pic.twitter.com/ELHc3Dx2lY — چا الناصرية (@cha_alnasiriyah) June 19, 2023

المصدر: RT