 
مباشر

العثور على جثة مخرج سينمائي عراقي بعد اختفائه ستة أيام

أخبار العالم العربي

العثور على جثة مخرج سينمائي عراقي بعد اختفائه ستة أيام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vj4h

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مخرج سينمائي عراقي بعد اختفائه ستة أيام.

وذكر مراسلنا، أن المخرج لؤي فاضل فقد منذ ستة أيام في العاصمة بغداد بعد خروجه من كلية الفنون الجميلة في منطقة الوزيرية، ولم يتمكن ذووه من العثور عليه طيلة تلك الأيام.

وأضاف، أن جثة فاضل عثر عليها في الطب العدلي بمدينة الطب ضمن الجثث مجهولة الهوية، ولم تعرف أسباب الوفاة بعد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا