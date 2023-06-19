اختتام محادثات يمنية في عمان لتنفيذ اتفاقية تبادل أسرى جديدة

اختتمت في عمان مباحثات بين طرفي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى، وفق ما أفاد مكتب المبعوث الأممي لليمن.

إقرأ المزيد



وقال مكتب المبعوث الأممي لليمن، في بيان "اختتم اليوم الأحد في عمان الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاقية تبادل المحتجزين"، بعدما بدأت الاجتماعات الجمعة الماضية.



وقال مكتب المبعوث الأممي، إنه "بناء على الزخم الإيجابي الذي تحقق من عملية الإفراج عن عدد كبير من الأسرى والمعتقلين والتي تمت في شهر مارس الماضي، أجرت الأطراف مناقشات تفصيلية وجادة وفي أجواء سادها الشعور بالمسؤولية في ضرورة الاستمرار في تحقيق تقدم مطرد في الإفراج التدريجي عن المعتقلين بموجب مبدأ الكل مقابل الكل".

وتحدث عن "اتفاق الطرفين على استمرار المشاورات حول المقترحات والأفكار التي تم تداولها، وعلى التشاور مع قياداتها بشأن تلك المقترحات بهدف التوافق على مقترح تفصيلي يتضمن الأولويات التي حددتها الأطراف لهذه الجولة وعلى الآلية اللازمة للتنفيذ".

وسيقوم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بـ "العمل مع الأطراف خلال الأيام المقبلة لضمان استمرار التواصل، وتنسيق الجهود لإحراز تقدم في هذا الملف الإنساني الذي يؤرق آلاف العائلات اليمنية".

ودعا المكتب الأطراف إلى "مضاعفة جهودهم لتخفيف معاناة آلاف الأسرى وعائلاتهم في أسرع وقت ممكن"، وتقدم المكتب بالشكر للحكومة الأردنية على استضافتها لأعمال هذا الاجتماع ولدعمها المستمر لعمل اللجنة الإشرافية.





المصدر: عمون