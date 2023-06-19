بالفيديو.. سعود القحطاني يظهر لأول مرة منذ الجدل حول مقتل خاشقجي

ظهر المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، في مدينة جدة، لأول مرة منذ الجدل حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018 .

ونشر رجل الأعمال أحمد العبيكان، خال سعود القحطاني، لقطات مصورة في حسابه عبر تويتر، لدى استقباله له في منزله في جدة.

وقد أعاد مغردون نشر الفيديو عبر حساباتهم على "تويتر"، فيما كتب آخرون تغريدات تشيد بالقحطاني.

اي والله ارحب ثم ارحب ثم ارحب عد ماهز العقاب جناحه يا الوجه السمح البشوش الشهم اللي له الخافق يهلي ❤❤❤#سعود_القحطاني 😍😍 pic.twitter.com/hqNzovPuMu — سعيد☕ (@s_abomariem77) June 19, 2023 \

ظهور معالي #سعود_القحطاني مو معناته انه مو متواجد بالعكس عايش حياته بشكل طبيعي جدا وذي المناسبه واحده من مناسبات كثيره تواجد فيها بحظوره المهم pic.twitter.com/hDQaBKrLpl — هاني ولد لافي … 😎 (@hanilof) June 19, 2023

وتزامنا مع التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي لظهور القحطاني، نشر صلاح، نجل جمال خاشقجي، صورة تجمعه مع والده. وكتب: "ما في مثل الأب"، مع إشارة إلى الوسم الرائج "#عيد_الأب_العالمي".

وغاب سعود القحطاني عن المشهد منذ الجدل حول مقتل خاشقجي، بعد أن اتهمته تركيا مع سعوديين آخرين بالتورط في مقتله، داخل قنصلية بلاده.

ووافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، حينها لائحة الاتهام بحق 20 شخصا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

إلا أنه في ديسمبر 2019، برأت محكمة سعودية القحطاني "لعدم وجود أدلة ضده"، ضمن 10 أشخاص صدر حكم بإطلاق سراحهم، بينما تلقى 5 آخرون أحكاما بالإعدام في قضية مقتل خاشقجي.

المصدر: RT