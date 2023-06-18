إعلامي مصري يعلق على ورود اسمه بقائمة اغتيالات "تنظيم القاعدة" (فيديو)

علق الإعلامي المصري أحمد موسى، على ورود اسمه في قائمة اغتيالات "تنظيم القاعدة".

وقال أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" إن المتهمين اعترفوا أمام المحكمة بالتخطيط لارتكاب الجريمة، وسوف يحصلون على الجزاء القانوني المناسب.

وأضاف موسى أنه لن يتراجع عن تبني خط الدفاع عن الوطن مهما تعرض لمخاطر، لأنه يرى مصر أمام عنينه دائما، كما أردف قائلا: "الستار موجود والحافظ هو الله، الحمد لله هل ده يخلينا خائفين أبدا والله، ربنا ياخدهم".

وأكد أحمد موسى أن مكان الإرهابين الحقيقي خلف القضبان، ومهما حاولوا ممارسة الإرهاب ستبقى مصر قوية وقادرة وآمنة ومستقرة رغم الخيانة.

وأوضح الإعلامي المصري أن الدائرة الثامنة المعنية بملفات الإرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، انتهت من الاستماع إلى شهود الاتهام في القضية رقم 10557 لعام 2022، جنايات أول كفر الشيخ، التي يحاكم فيها 6 متهمين من التنظيم الذي يعرف إعلاميا بـ "تنظيم القاعدة بكفر الشيخ"، عن تهمة تنظيم اغتيالات لأشخاص في الساحة السياسية والإعلاميّة، من بينهم الإعلامي أحمد موسى.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري