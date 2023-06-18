السعودية تعلن رسميا موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى 2023، مشيرة إلى أن يوم غد الاثنين هو غرّة ذي الحجّة، الموافق 19 يونيو 2023، على أن يكون يوم الثلاثاء بعد المقبل، يوم "وقفة عرفة".

وحول عيد الأضحى 2023 في السعودية، أكّد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يوما فلكيا.

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وبيّن نفس المصدر أن الهلال سيمكث غدا الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، ما يعني دخول شهر ذي الحجّة، بحيث يكون الاثنين هو غرّة شهر ذي الحجة، وتكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء بعد القادم (27 يونيو)، وعيد الأضحى يوم الأربعاء.

وأضاف المنيع: "بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وانتهى بيوم السبت الموافق 20 مايو 2023، وعدد أيامه 30، وبدأ شهر ذي القعدة بيوم الأحد الموافق 21 مايو 2023، وينتهي بيوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، وعدد أيامه 29 يوما.

وتابع: يبدأ شهر ذي الحجة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو2023، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو يوم عيد الأضحى.

المصدر: القاهرة 24