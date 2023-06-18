عيد الأضحى يزورنا.. السعودية تدعو إلى تحرّي رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد الموافق لـ29 من ذي القعدة لهذا العام 1444هجرية.

وجاء في بيان المحكمة العليا: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا مُحمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 170 / هـ وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ، أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 مايو 2023، هو غرّة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى، الموافق 18 يونيو 2023".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

كما "تأمل المحكمة العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين".

واختتم بيان المحكمة العليا: "والله الموفّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".

المصدر: واس