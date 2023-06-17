رسميا.. أول مرشح يعلن خوض انتخابات الرئاسة في مصر

قرر رئيس "حزب الوفد" في مصر الدكتور عبد السند يمامة، الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الهيئة العليا لـ"حزب الوفد" اختارت رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية بنسبة تجاوزت 90%.

وكلف الدكتور عبد السند يمامة، السكرتير العام ياسر الهضيبي متحدثا رسميا وإعلاميا للحملة الانتخابية.

وسبق أن التقى الدكتور عبد السند يمامة مع ممثلي ورؤساء لجان شباب الوفد بالمحافظات بالمقر الرئيسي للحزب، حيث دعا شباب الوفد إلى مشاركة الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوة، ورفضوا الإساءة لرئيس الحزب واستهداف الوفد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأشار عبد السند يمامة إلى أن شباب الوفد هم الأمل والمستقبل لهذا الحزب، لذلك تم عقد هذا الحوار للاستماع لجميع شباب الوفد.

كما أضاف رئيس الوفد أنه لم يعقد هذا الاجتماع من أجل الحديث عن ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لأن هذا الأمر قيد البحث والدراسة، ولم تنته منه مؤسسات الحزب حتى الآن، وسيكون طبقا للائحة الداخلية للحزب.

المصدر: "القاهرة 24" المصري