وصول سفينة مصرية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى السودان

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، وصول سفينة مساعدات مصرية إلى بورتسودان اليوم، تحمل مئات الأطنان من المواد الإغاثية.

وجاء في البيان: "تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيقة، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية التي تشمل مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصري، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجا".

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن تقديره للجهود المبذولة من قبل دولة مصر الشقيقة، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى.

#المتحدث_العسكرى : مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً ... pic.twitter.com/oXkTQaYIKY — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) June 17, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية