خبير مصري يعلق لـRT على "مقترحات" تغيير اسم "أكاديمية ناصر العسكرية العليا"

أكد الخبير السياسي إسماعيل مقلد أن "أكاديمية ناصر العسكرية" إنجاز تاريخي تحقق بفضل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر معقول لتغيير تسميتها.

وأشار الخبير السياسي في تصريح لـRT، إلى عدم معرفته بحقيقة الأخبار المتواترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير اسم "أكاديمية ناصر العسكرية العليا" واستبعاد اسم الرئيس الراحل عبد الناصر منه.

وأضاف: "لا أتصوّر أن الأكاديمية التي حملت اسمه منذ لحظة تأسيسها تأتي الآن لتتنكر له أو لتأخذ مسمى آخر... هذا عيب كبير لا يصح ولا يليق بمصر والمصريين. وفي النهاية أرجو ألّا يكون الخبر صحيحا وأن يكون مجرد إشاعة".

إقرأ المزيد

ولفت مقلّد إلى أنّ أجيال متعاقبة من كبار القادة العسكريين والمدنيين منذ عام 1967، وهي تتخّرج في هذا الصرح العسكري الشامخ، "ولهذا لا يجوز إطلاقا وتحت أي مبرّر إزالة اسمه منها فهو المؤسس وصاحب الفكرة.. وهي تحمل اسمه منذ ما يقرب من 60 عاما".

وتطرّق أستاذ العلوم السياسية إلى ارتباطه بهذا الصرح العلمي قائلا: "في عامها الأول وتحديدا في يناير 1967، تلقيت دعوة إلى كلية التجارة بجامعة أسيوط من اللواء أركان حرب مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لإلقاء محاضرة أمام مجموعة القادة العسكريين والمدنيين الذين ضمتهم الدورة الأولى للكلية، وجاؤوا من قطاعات مختلفة، تمحورت حول المعونات الاقتصادية في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط مع التركيز على مصر كدراسة حالة".

وذكر مقلد أسماء بارزة تواجدت في المحاضرة، ومنهم اللواء محمد عبد الغني الجمسي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع. ومن القادة المدنيين أحمد عزالدين هلال الذي أصبح وزيرا للبترول، وأحمد سلطان الذي أصبح فيما بعد نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للكهرباء. والمفكر الإسلامي المعروف عبد الرزاق نوفل صاحب كتاب "القرآن والعلم الحديث"، وغيرهم.

واختتم حديثه لـRT:"كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة لي في هذه الأكاديمية العظيمة التي تحمل اسم الرجل الذي كان سابقا لزمانه حتى وإن خانته الظروف وخذلته وحطمت له أحلامه.. فعبد الناصر القيمة والمعنى والرمز يجب أن يبقى حاضرا في ذاكرة الأجيال الحاضرة والقادمة".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT