مصر.. التحقيقات تكشف أسرارا جديدة في قضية "طبيب الساحل"

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الدكتور أسامة توفيق صبور، طبيب العظام بمعهد ناصر المعروفة إعلاميا بقضية "طبيب الساحل" التي ارتكبها طبيب بمعاونة محامية وممرض، أسرارا جديدة.

ودلت التحقيقات مع المتهمين على كيفية ارتكابهم الجريمة وتنفيذ مخطط القتل ودفن جثمان الدكتور أسامة داخل عيادة عظام مملوكة للمتهم الرئيسي في القضية، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ عليها.

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وكشفت التحقيقات مع المتهمين واعترافات مرتكبي جريمة قتل طبيب الساحل، أن المتهم الرئيسي الدكتور أحمد شحتة، ارتبط بعلاقة عاطفية مع المحامية المتهمة الثانية، ووعدها بالزواج أكثر من مرة، وأنهما ارتبطا بزواج عرفي لكنه دون ورق رسمي، حيث قالت في التحقيقات: "كتبنا ورقة لكنها ضاعت ووعدني بإشهار الجواز بعد ما ناخد الفلوس".

وقالت المتهمة إيمان م. ص. محامية، إنه تبقى على إعلان الزواج منها بشكل رسمي خطوة واحدة لإتمام ذلك وهي خطف طبيب زميله يدعى أسامة توفيق ومساومة أهليته على دفع فدية بالدولار: "هنخطفه ونلهف 200 ألف دولار من عيلته ونتجوز بعدها".

وعن كيفية ارتكاب الجريمة، قال المتهمون إن أحمد اشترى خط تليفون جديد للمحامية، وطلب منها أن تهاتف الطبيب أسامه توفيق وتقول له أنها تدعى مريم وتقيم في شبرا بمنطقة الساحل وأن أمها مريضة وأنها تطلب مساعدته لأن والدتها لا تنقدر على الحركة.

وتابع المتهمون: "بالفعل وصل الطبيب المجني عليه أسامة توفيق، وعملنا على شل حركته، وخدره المتهم الرئيسي الدكتور أحمد بحقنتين بنج لكنه توفي نتيجة الجرعة الزائدة".

وأضاف المتهمون: "دفنا جثته في العيادة الخاصة بالمتهم بعد تجهيز حفرة مساحتها متر في متر، لإخفاء معالم الجريمة، ولزقنا موكيت عليها عشان ما تظهرش ومحدش يكتشف الجريمة".

ونجحت مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله، في فك لغز جريمة طبيب الساحل، ونجحت في خلال يومين من العثور على جثمانه والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة.

ونجحت مأمورية أمنية من مباحث الساحل في القبض على المتهم الرئيسي أثناء هروبه بالمنيا، كما ضبطت المحامية والممرض المتهمين الآخرين في القضية بمعاونة وتنفيذ الجريمة وقتل طبيب العظام.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهمين أحمد. ش، وإیمان. م، وأحمد. ف، وقررت الخميس الماضي حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت جهات التحقيق بتحريز فيش وتشبيه للمتهمين وطلب صحيفة سوابقهم الجنائية، وتعيين الحراسة اللازمة على الشقة الكائنة بمنطقة أبو وافية وهي العيادة موقع الجريمة، لحين صدور قرار آخر بشأنها.

هذا، وقررت جهات التحقيق يوم السبت تجديد حبس طبيب وممرض ومحامية في قضية قتل طبيب الساحل ودفنه داخل عيادته الخاصة حضوريا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري