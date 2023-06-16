 
مباشر

الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/viot

تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية جنوب غرب البلاد من تفكيك شبكة إجرامية وضبط كمية كبيرة من المخدرات، وتوقيف اثنين من عناصر الشبكة.

وحسب المصالح الأمنية تعود وقائع القضية لاستغلال معلومات من طرف أفراد فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشـار، تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة بصدد ترويج كمية من المخدرات، يستغل أفرادها مسكنا خاصا لتخزينها قصد تهيئتها وترويجها.

وأوضحت المصالح أنها أوقفت "عنصرين من عناصر الشبكة على مستوى مسكن خاص، في حين مكنت عملية التفتيش، من ضبط وحجز كمية 12.26 كلغ من مادة الكيف المعالج وثلاثة شفرات حادة مخصصة لتهيئة قطع المخدرات لغرض ترويجها في الوسط الحضري".

كما مكنت التحريات المعمقة، من تحديد هويتي مشتبه فيهما آخرين من عناصر هذه الشبكة الإجرامية، في حين تبقى الأبحاث جارية عنهما لغرض توقيفهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة. وتم تقديم المشتبه فيهما الموقوفين أمام المحكمة.

إقرأ المزيد
الجزائر.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب (صور)
الجزائر.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب (صور)

المصدر: النهار الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا