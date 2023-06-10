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الجزائر.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب (صور)

متفرقات

الجزائر.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب (صور)
AFP
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أطاحت الأجهزة الأمنية في ولاية بشار الجزائرية، بشبكة إجرامية وحجز أكثر من 258 كيلوغراما من المخدرات، قادمة من المغرب، وتتكون الشبكة من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و 43 سنة.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أن هذه العملية جاءت نتيجة الاستفادة من معلومات واردة.

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وأفادت تلك المعلومات بوجود شحنة من المخدرات سيتم إدخالها على متن مركبة من الحدود المغربية.. وعند ضبط صفائح المخدرات قدّرت بـ 123.6 كيلوغرام بعد توقيف وتفتيش المركبة.

وتم توقيف 3 أشخاص آخرين متورطين في القضية مع ضبط كمية تقدر بــ 135.05 كلغ من المخدرات.

إلى ذلك، تم توقيف 4 أشخاص آخرين في القضية حيث كانوا يساهمون في تأمين مسار شحنة المخدرات المضبوطة.

الجزائر.. ضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب (صور)

يذكر أنه تم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم، ومن بينهم 4 أذيعت بحقهم أوامر قضائية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية بشار.

المصدر: النهار أونلاين

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