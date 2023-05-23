الجزائر.. حجز ألبسة تحمل رمز النجمة السداسية موجهة للتسويق (صورة)

تمكنت مصالح الدرك الوطني الجزائري في عملية مشتركة ضمت مصالح مديرية التجارة، من حجز ملابس خاصة بالأطفال مرسوم عليها رمز النجمة السداسية.

وذكرت صحيفة "النهار" المحلية أن العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تلقتها مصالح الشرطة بالأمن الحضري أولاد هداج ببومرداس مفادها وجود ألبسة تحمل رموز مشبوهة بأحد المحلات التجارية .

وأضافت أنه تمت معاينة وحجز 25 وحدة من الملابس الخاصة بالأطفال مرسوم عليها رمز النجمة السداسية العملية.

كما تم ضبط كميات معتبرة من الألبسة الخاصة بالأطفال والنساء معروضة للبيع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إتلاف السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحل.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية