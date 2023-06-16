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مركز المصالحة الروسي في سوريا: رصدنا أعمالا استفزازية من القوات الأمريكية

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مركز المصالحة الروسي في سوريا: رصدنا أعمالا استفزازية من القوات الأمريكية
AFP DELIL SOULEIMAN
صورة من الأرشيف
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أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا رصده أعمالا استفزازية من قبل القوات الأمريكية في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي: "في محافظة الرقة تم رصد أعمال استفزازية من قبل وحدات القوات الأمريكية".

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وأوضح أنه "تم رصد حركة لقافلتي سيارات تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمحاربة الإرهاب عبر مسارات غير متفق عليها ضمن آلية تفادي الصدامات في محافظة الرقة".

وأضاف أن "الجانب الروسي قدم احتجاجا بهذا الصدد".

وأشار إلى أن "انتهاك الجانب الأمريكي للقواعد المتبعة ضمن آلية تفادي الصدامات يعرض للخطر ميزان القوى الهش في المنطقة الذي تم تحقيقه بفضل الجهود الروسية، ويؤثر سلبا على الوضع".

المصدر: نوفوستي

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