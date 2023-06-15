العسكريون الروس أمّنوا خروج 9 مدنيين من منطقة التنف في سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن العسكريين الروس أمنوا خروج 9 مدنيين سوريين من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا التي تسيطر عليها القوات الأمريكية.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ غورينوف، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن "المركز الروسي يلفت النظر مرة أخرى إلى الأوضاع غير الملائمة في منطقة التنف".

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وأضاف أنه "خلال اليوم الأخير تم تأمين خروج 9 لاجئين، هم إمرأتان و7 أطفال من منطقة التنف المحتلة من قبل الولايات المتحدة، والتي لا تزال الأوضاع الإنسانية فيها صعبة".

وأشار غورينوف إلى أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 7 عمليات قصف في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال سوريا، واحدة منها بمحافظة حلب، و6 في محافظة اللاذقية.

المصدر: نوفوستي