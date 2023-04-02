فعالية خيرية لمركز المصالحة الروسي لمساعدة "أطفال الميدان" في حي التضامن بدمشق (فيديو)

قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بتسليم مساعدات إنسانية لروضة "أطفال الميدان" في منطقة التضامن بالعاصمة دمشق.

وقال نائب رئيس المركز الروسي، أوليغ غورينوف، لمراسل "روسيا اليوم" أن المساعدات الإنسانية تتضمن أغذية أطفال ومواد النظافة الشخصية.

وفي إطار فعالية هذا العمل الخيري، قام جنود من المركز الروسي بتسليم سلل غذائية إلى 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات.

RT

وأعرب كل من إدارة الروضة وممثلو وزارة التربية والتعليم السورية، عن امتنانهم للأصدقاء الروس على دعمهم المستمر للشعب السوري، وكذلك الأنشطة الدائمة للحد من التوتر الاجتماعي، ما يعكس متانة العلاقات السورية الروسية.

RT

المصدر: RT