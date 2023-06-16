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بوتين مخاطبا بن زايد: العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين

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بوتين مخاطبا بن زايد: العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين
Sputnik Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان (صورة أرشيفية)
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بدأت للتو محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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وأشاد الرئيس بوتين بالعلاقات بين البلدين مؤكدا على أن الإمارات "شريك مريح"، وأشار إلى أن العلاقات مع الإمارات تتطور بوتيرة كبيرة، وقال مخاطبا بن زايد: "إن العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين".

وشكر بوتين محمد بن زايد آل نهيان لإسهامه في حل عدد من القضايا ذات الطابع الإنساني في خضم الصراع الأوكراني، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الأسرى.

من جانبه، استهل الشيخ محمد بن زايد حديثه: "أشكرك صديقي الرئيس بوتين على الدعوة، وعلى الترحيب بالشركات المتواجدة في المدينة الجميلة".

وشدد رئيس دولة الإمارات على أن التعاون في القطاع الخاص والحكومي "يلعب دورا كبيرا بين البلدين".

كذلك أكد بن زايد على أن السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تطورت بشكل كبير، فيما تتطلع الإمارات للوصول إلى مليون سائح روسي هذا العام.

المصدر: RT

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بوتين مخاطبا بن زايد: العلاقات بين روسيا والإمارات مميزة وتعمل لمصلحة الطرفين