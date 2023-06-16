الرئيسان الروسي والإماراتي يتفقدان جناح الإمارات في منتدى بطرسبورغ

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وتفقدا جناح الإمارات في منتدى بطرسبورغ، حيث تشارك الإمارات بوصفها الضيف الرئيسي للمنتدى.

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بعد ذلك، سوف يجري الرئيسان محادثات، وفقا لما صرح به مساعد الرئيس للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، حيث سيتم النظر في قضايا تطوير العلاقات الثنائية والمشكلات الدولية والإقليمية الملحة، وستجري المحادثات بين الرئيسين قبل الجلسة العامة للمنتدى مباشرة، حيث سيلقي بوتين خطابا في الجلسة.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 14-17 يونيو الجاري.

المصدر: نوفوستي