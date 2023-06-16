تحقيقات في الكونغرس بشأن دور السعودية في دوري الغولف الأمريكي

طالبت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس دوري الغولف في البلاد "بي جي إيه" بتقديم توضيحات، بعد إعلانه المفاجئ عن اندماج مفاجئ مع دوري "ليف" الممول من السعودية.

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وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن إن الاتفاق الذي كشف في السادس من يونيو ولم تنشر عنه سوى تفاصيل قليلة، يثير "تساؤلات جدية" حول الدور الذي قد تكون الحكومة السعودية لعبته عبر صندوق الثروة السيادية للمملكة "صندوق الاستثمارات العامة".

وكتب وايدن في رسالة وجهها إلى مفوض دوري الغولف الأمريكي جاي موناهان أن "المشاركة بين دوري "بي جي إيه" و"ليف غولف" تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت منظمات ترتبط بنظام استبدادي يقوض بشكل روتيني دولة القانون، يمكنها الاستمرار في الاستفادة من وضع إعفاء ضريبي في الولايات المتحدة".

كما يريد السناتور أن ينظر في "مخاطر محتملة على الأمن القومي لا سيما بشأن الاستثمارات الأجنبية في العقارات في الولايات المتحدة، مثل مواقع قريبة من منشآت عسكرية أو مراكز تصنيع حساسة وكيف تخططون للحد من هذه المخاطر".

ويفترض أن يقدم موناهان ردا على هذه التساؤلات بحلول 23 يونيو.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقها الخاص في الاندماج المعلن، بشأن احتمال إساءة استخدام قانون مكافحة الاحتكار.

وكان الكونغرس الأمريكي فتح الاثنين تحقيقا آخر بشأن اندماج دوري "بي جي إيه" ودوري "دي بي وورلد تور" مع "ليف" الذي فاجأ عالم الغولف بما أن الجانبين كانا يخوضان معارك قضائية.

المصدر: أ ف ب