 
مباشر

تبون: الجزائر تحاول تسريع انضمامها لمجموعة "بريكس" (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vick

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، أن الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

إقرأ المزيد
مراسم استقبال بوتين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين
مراسم استقبال بوتين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الكرملين

وقال تبون إنه "تم الاتفاق على أكبر النقاط التي تخص الوضع الدولي المضطرب جدا".

وأضاف: "لذلك نريد التسريع في انضمامنا لمجموعة "بريكس" ليتنسنى لنا الدخول في نظام آخر غير الدولار واليورو"، بما سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري.

وفي وقت سابق، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بالمثمرة.

كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء للأغراض السلمية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا