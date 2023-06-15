تبون: الجزائر تحاول تسريع انضمامها لمجموعة "بريكس" (فيديو)

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، أن الجزائر تحاول تسريع مسار انضمامها إلى مجموعة "بريكس".

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وقال تبون إنه "تم الاتفاق على أكبر النقاط التي تخص الوضع الدولي المضطرب جدا".

وأضاف: "لذلك نريد التسريع في انضمامنا لمجموعة "بريكس" ليتنسنى لنا الدخول في نظام آخر غير الدولار واليورو"، بما سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الجزائري.

وفي وقت سابق، وقع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون، "إعلان الشراكة العميقة" بين البلدين، فيما وصف بوتين المحادثات بالمثمرة.

كما وقع الرئيسان اتفاقية للتعاون في مجال استخدام الفضاء للأغراض السلمية.

المصدر: RT