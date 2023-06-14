السيسي يتحدث عن كارثة في مصر حدثت بعد 2011

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي تآكل بعد ثورة يناير 2011.

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وأكد الرئيس المصري في المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، أن مصر كي تعيش عيشة كما يطلبها البعض تحتاج 2 تريليون دولار سنويا، من أين سنأتي بذلك؟

وقال إن الحديث عن الماضي للتسجيل، فإن نجاكم الله مرة فلا تنتظروا أن ينجيكم مرة أخرى، مضيفا: ممكن كان كثير من المصريين يروحوا دول أخرى، وربنا نجاكم يا مصريين، اللي عمل الانتخابات وجاب الناس دي مين، أنا؟.

وأضاف السيسي: تكلفنا 80 مليار جنيه بعد أحداث 25 يناير، والاحتياطي من 25 يناير وحتى الانتخابات الرئاسية تم القضاء عليه، موضحا أن الدولة تحتاج 500 مليار جنيه تعليم سنويا، لكننا لا نستطيع توفير ذلك سنويا.

وأوضح أن الأرقام المطلوبة لتوفير الحياة التي يحلم بها المصريون، غير موجودة، لأننا توارثنا أمراضا أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتقاعس في تنفيذ مطالب المواطنين، لكن الكلام غير التنفيذ.

المصدر: RT