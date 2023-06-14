السيسي ممازحا رئيس الوزراء المصري: جبت لينا الكلام أهو..(فيديو)

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بسبب حديث المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي حول بناء الطرق.

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وأوضح السيسي خلال مؤتمر الشباب: "الناس بتتكلم على الطرق وتنظر للطرق على أنه غير مهمة.. لكن الطرق دي خطة".

تابع خلال كلمته في حوار مفتوح مع أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة: "الناس بتتكلم على الطرق وتنظر للطرق على إنها غير مهمة.. لكن الطرق دي خطة وبالمناسبة عاوزين تحاسبوا حد على الطرق دي حاسبوا الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور مصطفى كان مسؤول عن التخطيط العمراني للدولة المصرية كلها، وكان بيقول عندي خطة لتطوير طرق البلد كلها بس مش قادر أعملها، طيب قدرت يا دكتور مصطفى تعمل الطرق جبت لينا الكلام أهو".

وأوضح: "الدولة تريد أن يعيش المصريون حياة كريمة"، مضيفا أن "هناك مواطنين كانوا يسكنون في الصفايح وفي الزبالة"، مشيرا: "أسيب الناس مرميّة في الصفيح والزبالة، والّلا أسكنهم في بشاير الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟".

المصدر: RT