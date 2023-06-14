السيسي يتحدى صندوق النقد الدولي وينفعل على الهواء بسبب الدولار

انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء، خلال المؤتمر الوطني للشباب، حيث تحدث عن الدولار وتعويم سعر الصرف.

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وقال الرئيس المصري:"نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط "..." انتوا فاهمين قصدي".

وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".

وأضاف أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلا: "محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل".

وتابع: "لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل".

المصدر: RT