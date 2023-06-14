إضراب لموظفي شبكة BBC البريطانية في مصر احتجاجا على "التمييز"

أعلن صحفيون وموظفون في شبكة BBC عربية في مصر إضرابهم التام عن العمل، وذلك لقلة الأجور المقدمة لهم، فضلًا وعدم الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل التطورات الاقتصادية التي تطرأ على البلاد.

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ويرى الموظفون في BBC أن هناك تمييزا بين المكتب في مصر ومكاتب الشبكة البريطانية في باقي دول العالم والتي شهدت زيادة في الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها، إلا أن الأمر ذاته لم يحدث مع مصر، حيث إنه تم تقديم زيادة مالية لهم في الأجور ولكن بنسبة ضئيلة جدًا أقل مما يتم تقديمه في جميع الدول التي تواجه تطورات اقتصادية.

من جانبه زار خالد البلشي نقيب الصحفيين مكتب BBC في القاهرة، وأعرب عن تضامنه الكامل مع الصحفيين ومطالبهم الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع مكتب إدارة الشبكة البريطانية في القاهرة.

المصدر: مصر تايمز