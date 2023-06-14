تفاصيل الليلة الأخيرة لقاتل نيرة أشرف قبل إعدامه

أسدلت السلطات الأمنية في مصر، الستار على قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتلها محمد عادل، صباح اليوم الأربعاء، داخل سجن جمصة.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية تم السماح لأسرته بزيارته أمس الثلاثاء، "للاطمئنان على صحته، قبل إعدامه، حيث حضرت الزيارة والدة المتهم وشقيقته داخل سجن جمصة، ودار بينهم حديث طويل حتى غادرت الأسرة دون إخطارها بموعد تنفيذ حكم الإعدام".

ووجه والد نيرة أشرف طالبة المنصورة، رسالة لأسرة محمد عادل بعد تنفيذ إعدامه اليوم، قائلا: دوقوا جزء من اللي شوفناه.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

وأضاف: ابنكم اتنفذ فيه حكم الإعدام مأخدتش ثواني لكن أنا شوفت بنتي بتنقتل في دقايق.. دوقوا جزء صغير من اللي شوفناه خلال الفترة اللي فاتت، مش محتاج أبص لصورة نيرة لأنها عايشة في قلبي.

ورفضت محكمة النقض يوم الخميس الموافق 9 فبراير طعن محمد عادل قاتل نيرة أشرف على حكم إعدامه، وقررت تأييد حكم الإعدام.

وأمر النائب العام المصري، في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات ونحرها قاصدًا إزهاق روحها، وجاء قرار الإحالة بعد 48 ساعة من وقوع الحادث.

المصدر: القاهرة 24