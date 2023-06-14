وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري في حرب أكتوبر

أعلنت المجموعة "73 مؤرخين" في مصر وفاة اللواء طيار محمد نبيه محمد المسيري، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق إبان حرب أكتوبر.

وقال رئيس المجموعة أحمد زايد، في منشوره عبر صفحته على فيسبوك، إنه سيقام العزاء بمسجد المشير طنطاوي بمحور المشير بالتجمع، وذلك يوم الأحد المقبل 18 يونيو.

ولد اللواء طيار محمد نبيه المسيري في القاهرة يوم 7 يناير 1929، حيث انتهى من الدراسة الثانوية والتحق بالكلية الحربية، وتخرج برتبة ملازم ثاني بالجيش.

وأوضح في حوار سابق له أنه في بداية تدريبه كان يتدرب على طائرة سوكول الروسية.

المصدر: RT