مشاهد تعرض لأول مرة توثق قيام إرهابيين بزرع عبوات ناسفة في سيناء المصرية..(فيديو)

عرض برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، مساء يوم الثلاثاء، مشهد قيام العناصر الإرهابية بزرع العبوات الناسفة في سيناء، في لقطات تظهر للعلن لأول مرة.

وفي لقاء له ببرنامج "على مسؤوليتي"، أكد المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج أن العناصر الإرهابية أعدت أكثر من 2000 نفق محصنة في سيناء.

وأشار اللواء فرج إلى أنه تم التعامل مع كل هذه الأنفاق بشكل قوي، مؤكدا أن القوات المسلحة أغرقت المناطق التي فيها أنفاق على الحدود بماء البحر.

كما بين المفكر الاستراتيجي أنه تم عمل استزراع سمكي في هذه الأماكن.

المصدر: "صدى البلد"