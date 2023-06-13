السعودية تترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى لدعم السودان

أعلنت السعودية اليوم الثلاثاء أنها ستترأس مؤتمرا رفيع المستوى بشكل مشترك لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك في 19 يونيو.

وفي بيان لها، أوضحت الخارجية السعودية أن المملكة ستترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك يوم 1 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 19 يونيو 2023، لافتة إلى أن السعودية ستشترك في رئاسة هذا المؤتمر مع دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا"، والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وجددت الخارجية السعودية تأكيد المملكة على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ومن ذلك ما وجه به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، إضافةً إلى عمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ومنسوبي المنظمات الدولية من جمهورية السودان.

وأعربت الخارجية عن استمرار المملكة مع الولايات المتحدة في تيسير وتقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع في محادثات مدينة جدة بهدف تخفيف المعاناة عن الإنسان السوداني وإنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

تعلن وزارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية سترأس بشكلٍ مشترك مؤتمراً رفيع المستوى لإعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، وذلك يوم 1 ذو الحجة 1444هـ الموافق 19 يونيو 2023م. pic.twitter.com/D0Y6CIodAc — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 13, 2023

المصدر: RT